Tüp gazını açıp çocuklarını öldürmeye çalıştı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Tartıştığı karısını kızıyla birlikte evden kovan koca, eşini arayıp iki çocuğunu evde açtığı tüp gazıyla öldüreceğini söyledi. Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 34 yaşındaki Halil K., ve 35 yaşındaki Dilay K.'nın evliliklerinden olan 3 çocukları bulunuyordu. Çift iddialara göre yaklaşık 8 aydır şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Olay günü ise baba ve anne büyük kızlarını babaannelerine erzak alması için gönderdi.

EŞİ VE KIZINI EVDEN ATTI

Kız çocuğu eve geldiğinde baba Halil K., kızına ne getirdiğini sordu. Kızı ise getirdiklerinin poşette olduğunu söyledi ancak baba inanmayarak üzerini aradı. Ardından Halil ve Dilay K., arasında tartışma yaşanmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Halil K., eşi Dilay K., ve kızını evden kovdu. Genç anne 3 çocuğunu da vermesi koşuluyla gideceğini söylesede öfkelenen koca eşi ve kızını evden attı.

POLİS EŞLİĞİNDE OTOBÜS DURAĞINA GİTTİ

Anne kız çaresiz kalınca eşinin annesinin evine geçti ancak öfkeli koca ailesini burada da rahat bırakmadı. Annesini arayarak eşi ve kızına tehditler savuran Halil K., eşine eve gelmelerini ve çocukların karnını doyurmasını istedi. Çaresiz genç kadın polisi arayarak kardeşinin evine gitmek istediğini ancak eşinden korktuğunu ve otobüs durağına gidemediğini bu nedenle kendisine eşlik etmelerini istedi. Polislerin eşliğinde otobüse binen genç kadın kızıyla birlikte kardeşinin ikametine gitti.

GAZI AÇIP ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Öfkeli koca bu kez eşinin kardeşini arayarak, 'Sana evlat acısı yaşatacağım. Çocukların ikisini de öldüreceğim. Gazı açtım, tüpün sesini duyuyormusun?' şeklinde konuştu. Korkudan ne yapacağını şaşıran genç kadın polisi arayarak eşinin evde gazı açıp çocukları öldürmeye çalıştığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarı alan polis ekipleri Halil K.'nın bulunduğu ikamete giderek müzakereci polislerle birlikte ikna çalışmalarına başladı.

'YAKLAŞIRSANIZ ÇAKMAĞI YAKARIM, HAVAYA UÇARIZ'

Uzun süren ikna çalışması netice vermeyince Özel Harekat Polisleri olay yerine gelerek koç başıyla ikmetten içeri girdi. Evin içerisinde yoğun gaz kokusuyla karşılan polisler kendisini ve iki çocuğunu odaya kilitleyen Halil K.'yı ikna etmeye devam ederken gözü dönen koca polislere, 'Yaklaşmayın yoksa çakmağı yakarım havaya uçarız' diyerek tehditler savurmayya devam etti.

ÇOCUKLAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Uzun süren ikna çalışmalarına karşılık vermeyen Halil K., polislerin kapıyı kırmasıyla gözaltına alındı. İki çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken ifadesi alınan şüpheli İstanbul Adliyesine götürüldü. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.