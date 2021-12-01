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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Yeni önlemler gündemde

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Yeni önlemler gündemde
Türkiye, Güney Afrika'dan hızla yayılan Omicron varyantına dönük önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Bu kapsamda önümüzdeki birkaç hafta içinde öncelikli olarak virüsün Türkiye'ye gelişi geciktirilmeye çalışılacak. Yeni varyantın bulaşma hızı, ölüm oranları, aşıların verdiği tepkiler takip edilip ona göre önlemler devreye sokulacak.

TARAMALAR ARTIRILACAK
Yeni aşı ve önlemlerin yetişmesi, varyantın tanınması konusunda zaman kazanmak için taramalar ile ilgili adımlar atılacak. Hızlı tarama kitleri ile sadece aşısızlar değil, aşılıların taranması da tartışılıyor. Birkaç ay içinde yeni varyanta uygun aşıların devreye girmesi ile yeni bir aşılama süreci de gündeme gelebilecek.
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