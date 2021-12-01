Yüzbinlerce paket ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; tütün kaçakçılarına operasyon düzenledi. Büyükçekmece İlçesi'nde bulunan bir firma tarafından yurt dışından kaçak olarak tütün getirildiği ve söz konusu tütünlerin sahte irsaliyeler düzenlenerek firmanın deposunda saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 16 milyon lira olan 247 bin 300 paket kaçak sigara ve 12 ton 102,5 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.