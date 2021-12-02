Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 3.12.2021 01:40 Son Güncelleme: 3.12.2021 01:47

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AA
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Adem Başar ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Suavi Önal atandı. Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Batman İl Müftülüğüne ise Nihat Kök'ün ataması yapıldı.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi Önal, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne de aynı yerde genel müdür yardımcısı Adem Başar atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Batman İl Müftülüğüne ise Nihat Kök'ün ataması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevinden alındı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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