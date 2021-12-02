DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı dikkatli olmalıyız

DIYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş
ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi
Başkanı Başmüftü Nauryzbay Taganuly Otpenov, Diyanet İşleri Başkanlığı
'nda bir araya geldi. İkili görüşme sonrası işbirliğini artırma ve geliştirmeye yönelik protokol imzalandı. Programda konuşan Erbaş, Otpenov ile Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunlar için işbirliği imkânlarını ele aldıklarını belirterek, "Zor zamanlardan geçiyoruz. En kutsal değerlerimize dil uzatılıyor. Barış dini olan İslam, terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor. İslam dünyası
, bu saldırılar karşısında maalesef birlik gösteremiyor. Türkiye
'ye karşı, takınılan bazı hasmane tutumlar da doğrusu ortadadır. Gelinen bu noktada DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine, radikal akımlara karşı gerçekten dikkatli olmak zorundayız" dedi.