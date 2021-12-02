Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımayacağız

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

"1975 Helsinki Nihai Senedi'nden bu yana küresel güvenlik büyük ölçüde değişti. Güvenlikte küreselleşmeyle birlikte terör, organize suç, İslami fobi, düzensiz göç küreselleşerek her yerde artıyor. Oysa AGİT, 1975'teki işbirliği hızından uzaktır. Aramızdaki güven eksikliğini gidererek bu işbirliği hızını yeniden canlandırmalıyız. Bunun için AGİT coğrafyasındaki güvenlik sorunlarını etkin bir şekilde ele almalıyız. Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu Eşbaşkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı olarak katkılarda bulunabilirler. Ukrayna'daki krizler diplomasi ile çözülmelidir. Minks anlaşması ve uluslararası hukuka uygunluk önemlidir."