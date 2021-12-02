Doktor ve dişçi maaşlarına zam meclis’ten geçti

Başkan Erdoğan
'ın açıkladığı doktor ve diş hekim maaşlarında artış sağlayan düzenleme hızla TBMM
gündemine getirildi ve kabul edildi. Tüm partilerin oyları ile kabul edilen önergelere göre uzman doktor ve diş hekimlerinin 17 bin olan gösterge rakamı 40 bine, uzman olmayanların 13 bin olan gösterge rakamı 33 bine çıkarılıyor. Bu durumda pratisyen hekimlerin maaşların 2 bin 500, uzmanların maaşlarında ise 5 bin liralık bir artış olacak. Kabul edilen önergelere göre ayrıca personele dağıılacak ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurumlarınn tahakkukları değil Bakanlığın toplam geliri dikkate alınacak. Böylece hakkaniyetli bir dağıtım yapılacak. Ayrıca bu düzenleme ile sadece sağlık tesisi bazında değil, il veya ülke bazında da ödeme yapılmaya imkân tanınacak.