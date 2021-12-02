Eğitimi sözde özgürlükçü, özde faşist ve jakoben kesimlerin hışmından kurtardık

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yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde en çok ehemmiyet verilecek alanlardan birini 'eğitim' olarak ilan ettik. Ülkede şu anki öğretmenlerin yüzde 73'ü AK Parti
iktidarı döneminde atandı. Biz teksir notlarıyla okuduk. Almak isteyip de abilerinizden alamadığınız o notlar bizim için bir felaketti. Kitap almak için sıraya girerdik. Biz 'Bunları bu nesle yaşatmayacağız' dedik. Sıraların üzerine kuşe kâğıtlardan kitapları koyduk. Eğitimöğretimin her kademesinde kız çocuklarının okumasının önündeki engelleri kaldırdık. Bu ülkede sözde ilerici ve özgürlükçü ama özde faşist ve jakoben kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar, kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur. Üniversitelerdeki ikna odaları, bu zihniyetin gerçek yüzünü gösteren utanç vesikalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır.
KAZADA VEFAT EDEN 4 GENÇ GÖNÜLLÜ İÇİN ERDOĞAN'DAN İHH'YA TAZİYE TELEFONU
BAŞKAN Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı telefonla arayarak Genç İHH gönüllüleri için taziyelerini iletti. Erdoğan, Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için başsağlığı diledi.