Eren Kış-8 operasyonu devam ediyor

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek için Mardin'de Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 670 personelin katıldığı ve 25 Kasım'da başlatılan Eren Kış-8 Ömeryan- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen operasyonu kararlılıkla sürüyor. Operasyon kapsamında sahaya çıkan güvenlik güçleri, çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, sığınak ve barınaklar da bir bir imha ediliyor.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını yok etmek amacıyla bölgeyi zorlu arazi şartlarına rağmen özel eğitimli köpeklerin yardımıyla didik didik arıyor.Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden, teröristlere ait malzemeler ele geçiren güvenlik güçleri, kırsalda arama tarama faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.