İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin projeleri durdurduğunu ve hiç dokunmadan bir sonraki yıla aktardığını söyledi.



Göksu, İBB yönetiminin günde 72,5 milyon TL harcama yaptığını, bu paraların nerelere harcandığını sordu. Mecliste yaptığı konuşmada, "CHP'li İBB 2021 yılında her gün 72.5 milyon TL para harcamış. Her gün 72.5 milyon TL. 2021 Yılında yapılması gereken yatırım programında bulunan 40 ayrı proje de yapılmamış ve olduğu gibi fiyatları güncellenerek 2022 yılı yatırım programına eklenmiş. O zaman soruyoruz. Her gün 72.5 milyon TL harcadınız bu paralar nerede?" diye konuştu.



BU PARALAR NEREDE?



Göksu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "2021 yılının yatırım programındaki 40 kalem, hiç dokunulmadan fiyatı yükseltilerek 2022'ye aktarılmış. Şimdi ben şu soruyu soruyorum; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında günde 72,5 milyon para harcamış, bu 40 tane projenin parası nerede? Çıkın bunların hesabını verin. Her gün 72,5 milyon TL para harcamışsınız. 40 tane proje. Abdurrahman Başkanım soruyorum Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki kar otopark, belediye hizmet tesisleri inşaatı bitti mi? Başlamadı ki bitsin.. Her gün 72,5 milyon TL para harcamış. Nerede bu paralar?"

Fiyatı yükseltilen 40 proje 2022'ye aktarıldı! İBB her gün 72,5 milyon TL harcadı | Video