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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Hendekçi teröristlere nokta operasyon

HALİT TURAN HALİT TURAN
Hendekçi teröristlere nokta operasyon

MİT’in Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda, 2015’te Şırnak’taki hendek ve barikat eylemlerinin faili olan Nevzat Durmuş ve Renas Ermağan adlı ik tierörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan YPS mensuplarından Gelhat kod adlı Renas Ermeğan ile Merhas kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi. Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/ barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi.



Teröristlerden Nevzat Durmuş'un ise örgütün 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı öğrenildi. Durmuş'un aynı zamanda örgütün Suriye - Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı belirtildi. Terör örgütünün sözde özerklik bahanesiyle 2015'te başlattığı eylemler sırasında, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde sokaklarda hendek ve barikatlar açılırken teröristlerin evlere döşenen el yapımı patlayıcılar nedeniyle yaşam alanları tahrip olmuş, binlerce insan evlerini terk etmişti. Teröristlere yönelik operasyonlarda 62 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.

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Hendekçi teröristlere nokta operasyon
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