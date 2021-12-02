Milyonlarca çalışana yüksek maaş müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Grup Toplantısı
'nda ve Beştepe
'deki 20. Milli Eğitim Şûrası'nda konuştu:
ÖĞRETMENLİKTE 'KADROLU', 'SÖZLEŞMELİ' AYRIMI KALKIYOR: Öğretmenlik Meslek Kanunu
'nu Meclis
'e sunacağız. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenlerimiz aynı haklara sahip olacak. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlıyoruz. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkânını getiriyoruz. Uzman öğretmenler sınavla 'başöğretmen' unvanı alabilecek. Doktora yapanlar bu sınavdan muaf tutulacak. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Başöğretmen olanlara ayrıca maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz. Bu tarihi reform hayırlı olsun.
BUGÜNE KADAR OLMUŞUN ÇOK ÇOK FEVKİNDE..: Asgari ücret
noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız. Milletimiz müsterih olsun, hiçbir insanımızı ne işsizliğe mahkûm edeceğiz ne hayat pahalılığı altında ezdireceğiz ne de sahipsiz bırakacağız.
AMA'SI FAKAT'I YOK, 3600 EK GÖSTERGE DE OLACAK:
3600 ek gösterge için 'ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak.
HEKİMLERDE EK GÖSTERGE DE YÜKSELDİ:
Pratisyen hekimlere 2 bin 500 , uzman hekimlere diş hekimleri de dahil olmak üzere 5 bin lira zam yapıldı.
YÜKSEK FAİZLİ PARA POLİTİKASI DÖNEMİ BİTTİ
SÖMÜRÜ DÜZENİNE GERİ DÖNÜŞ YOK
IMF
ile ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolüne girdi. Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler, hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kaldı. Biz yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz. Türkiye artık yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını terk etti. Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4. Bu oranla G20 içinde ilk sıradayız. 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatacağız. Yüksek faiz sisteminde bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Yüksek faizli politika dönemi sona erdi. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da dönmeyeceğiz. Hâlâ yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, evlatlarının geleceğine kastettiklerini bilmelidirler. Ülkemizi kısır ekonomi döngüsüne tekrar mahkûm edecek geri adımlar asla atılmayacaktır. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini CHP gibi, IMF'nin reçetelerine teslim etmeyecektir. Bu ülke yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine dönmeyecek.
ERDOĞAN NE DERSE BUGÜN DE YARIN DA AYNISINI SÖYLER
Tayyip Erdoğan ne dedi ise bugün de yarın da aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle âlem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım
EN UCUZ ENERJİ FİYATLARI BİZDE
BİLLBOARDLARA 'zam, zam zam' diye asmışlar. Utanın ya, utanın. Avrupa'da doğalgaz ve enerji fiyatlarına bakın, bizdeki fiyatlara bakın. Akaryakıtı Avrupa dahil bölgemizde en ucuza kullanıcılara veren ülke biziz. Utanma yok, hayâ yok. Hayâ olmazsa, ar, edep olmazsa her türlü şeyi yazarsın, çizersin, söylersin.
STOKÇULUK YAPANA BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ
KUR fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları yakından izliyoruz. Önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar nedeniyle olsa da fahiş fiyat artışının mantıklı bir izahının olmadığını görüyoruz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi ekonomide de milli duruşla önde gelen küresel bir güç haline getirmekte kararlıyız. Biz bu mücadeleyi verirken yüksek kurdan döviz alıp daha da yükselmesini bekleyenlerin, etiketlerine fahiş fiyatlar koyup haksız kazanç peşinde koşanların, malını 2 kat, 3 kat fazlasına satmaya çalışanların sonu hüsran olacaktır. Stokçulara evvelallah bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti, biz de ödeteceğiz.
EY BAY KEMAL, SİZ OTEL ODALARINDA IMF İLE KULİS ATANLAR DEĞİL MİSİNİZ?
ÜLKEMİZİ 74 yıllık köhne IMF reçetelerine mahkûm etmek isteyenlerin riyakârlıkları, paçalarından akıyor. Ey Bay Kemal, siz otel odalarında IMF ile kulis atanlar değil misiniz? Cahit Zarifoğlu'nun "Motorlu Kuş" hikâyesinde, vücuduna motor takılan , sonra çıkartılan kuş uçamayacak duruma gelir. Birileri içeriden, birileri dışarıdan Türkiye'yi böyle bir duruma sokmak için çalışıyor. Karşımıza vesayet, PKK, DEAŞ, FETÖ'yü sürdüler. Merhum İdris Küçükömer'in 'kalkınma ve yenilik düşmanı statükocular' diye tanımladığı zihniyet, bugün de CHP'nin etrafında kümelenmiş, iktisat ve siyaset mandacısı bir kesim olarak karşımızda durmaktadır.
EKONOMİDE DE DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR
Faizleri artık dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Faiz düştüğünde paradan para kazananın dışında kimsenin bir kaybı olmaz. Kur, enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Güvenlikte olduğu gibi ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz.
KADINA TACİZ EYLEMLERİNİN CEZALARI AĞIRLAŞTIRILACAK
ADALET Bakanlığımız yeni bir yargı paketinin daha hazırlıklarına başladı. Bu paketteki düzenlemelerle, vatandaşlarımız ile idarenin mahkemelik olduğu davaları sulh yoluna koyma anlayışı hâkim olacaktır. Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde de çalışılıyor.