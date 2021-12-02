Giriş Tarihi: 2.12.2021

Milyonlarca çalışana yüksek maaş müjdesi ZÜBEYDE YALÇIN

Başkan Erdoğan, maaş zamları ve ek göstergeyle ilgili müjdeleri tek tek sıraladı ve ekledi: Milletimiz müsterih olsun, hiçbir insanımızı ne işsizliğe mahkûm edeceğiz ne hayat pahalılığı altında ezdireceğiz ne de sahipsiz bırakacağız