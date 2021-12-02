Omicron varyantından korkmaya gerek yok

Almanya
'da, Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech
şirketinin kurucuları Uğur Şahin
ve Özlem Türeci
, 25. Aydın Doğan Vakfı Ödülü
'ne layık görüldü. Mainz
kentinde düzenlenen tören öncesi Şahin ve Türeci gazetecilerin sorularını yanıtladı. Omicron
varyantı hakkında iki hafta sonra genel verileri topladıktan sonra kesin bir sonuca varabileceklerine dikkati çeken Şahin, "Yeni Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor. Üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir korumanın sağlandığına eminiz" dedi. Şahin şunları söyledi:
Vaka sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özellikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor. Üçüncü doz ile yüzde 97 koruma sağlanıyor. Omicron'dan bağımsız olarak üçüncü dozu en kısa zamanda olmayı tavsiye ediyoruz. Aşı konusunda tereddüt edenlerin ikna edilmesi gerekiyor. İnsanların soruları ve şüpheleri olabiliyor. Bu nedenle daha çok eğitim ve bilgi verilmesi gerekiyor. Yalan haberler, komplo teorileri ve yanlış anlamalara karşı toplumsal bir görev olarak medyanın bu doğrultuda çalışması gerekiyor.
Türkiye
'de BioNTech'e bağlı bir oluşum kurma yolunda Sağlık Bakanlığı
ve TÜBİTAK
ile görüşmelerde bulunduk. Ancak sadece üretim tesisi değil yenilikçi girişimlerin Türkiye'de uygulaması yapılabilir mi, Türk hastaları
üzerinde denenebilir mi, bunlar desteklediğimiz fikirler. Şu an tamamen pandemiyle uğraşıyoruz, gelecek yaz daha iyi değerlendirmede bulunabileceğiz, o zaman Türkiye'ye de gelmek istiyoruz. Türkiye bilim çevreleriyle görüşmek istiyoruz.
HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
Özlem Türeci ise bundan sonra salgınların daha sık görülebileceği doğrultusunda bir kanaat olduğunun farkında olduklarını dile getirerek "Dünyada hareketlilik had safhada ve artmakta. Hiçbir insanın daha önce gitmediği köşelere şimdi seyahatler yapılıyor. Patojenlere ulaşılıyor ve bu seyahatler sayesinde patojenler dünyada dolaşıyor. Önemli olan buna bizim hazırlıklı olmamızdır. Bir sonraki pandemiye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kovid-19 ile beraber en iyi hazırlığı deneyimlemiş durumundayız" diye konuştu.
DSÖ: OMICRON İÇİN YENİ AŞI İHTİYAÇ DEĞİL DÜNYA
Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni tespit edilen varyantı Omicron ile ilgili açıklamada bulundu. Halihazırda tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hafif seyrettiğini bildiren DSÖ, Omicron varyantının aşıların etkinliğini azalttığını söylemek için herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. DSÖ, yeni aşıya gerek olmadığını, mevcut aşılarda yapılacak küçük ayarlamaların yeterli olabileceğini belirtti. Omicron ile birlikte tanımlanan 40'tan fazla farklı mutasyon olduğunu söyleyen DSÖ, Avrupa'nın halihazırda pandeminin merkez üssü olduğuna dikkat çekti.