Ortam dinlemesi ele verdi

DEVA Partisi
kurucu üyesi olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan
'ın yabancı diplomatlarla yaptığı görüşmeler deşifre oldu. Gürcan'ın Suriye
, Irak
, İran
, Ukrayna
, Afganistan
ve Libya
gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizleri yabancı diplomatlarla paylaştığı ve karşılığında ücret aldığı tespit edilmişti. Gürcan'ın Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye hakkındaki devlet politikalarıyla ilgili rapor sunduğu yabancı diplomatlarla buluşması sırasında ise ülkenin iç ve dış politikaları hakkında bilgi verdiğine ilişkin görüşme kayıtları ortaya çıktı.
'BU HAYAL, NE DERECE GERÇEKÇİ!'
Gürcan'ın dış ülke görevlileriyle yaptığı görüşmelerde, "Buradaki mesele Doğu Akdeniz. Bu artık bir iç mesele haline geldi. Erdoğan'ın geri çekilmesi ve bunu diplomatik ve siyasi müzakerelerle çözmesi imkânsız. Halk da Türk donanmasının askeri manevralarını bölgede aktif bir şekilde görmek istiyor. Siyasi arenada da bu söylemleri duyuyoruz. Bu söylemler bir çeşit PAX? Bu bizim inşa ettiğimiz bir söylem ve Erdoğan halka bunu böyle ifade etti, dolayısıyla artık geri adım atması kolay değil" diyor. Yabancı diplomatın, "Libya'da ne olacak? Şu an daha da mı berbat?" sorusu üzerine ise Gürcan, "Yani, o istikamette gidiyor. Ama şimdi dostlarımız, 'Türk Ordusu tüm bu milisleri, Mısrata milislerini ve Trablus milislerini dönüştürmek için orada' diyorlar. Bölünmüş haldeler ve birbirleriyle savaşıyorlar. Ankara şu anda onları daimi, modern bir ordu haline getirmeyi istiyor, Katar'ın yardımıyla, Katar'ın parası ve finansmanı ile. Yani Katar'ın askeri desteğiyle. Bu hayal ne derece gerçekçi! Asıl sorun orada. Ankara, bunu Suriye'de bile yapamadı" ifadelerini kullanıyor. Diplomatın "Evet, Suriye'den daha zor" demesi üzerine ise Gürcan, "Ondan çok daha zor. Tabii Ankara; Sayın Erdoğan oldukça şeydir... Sayın Hulusi Akar
da öyledir, Türk Ordusu'nun oradaki mevcudiyetini baki kılma konusunda ısrarcı ve çok savunmacılardır. Ama oradaki Suriyeli savaşçılar için yer arıyorlar. Şu anda güncel olarak yaklaşık 1500-1800 arası Suriyeli savaşçı var, yani onları transfer edemiyoruz" ifadelerini kullanıyor.
'ANKARA KONTROL KAYBEDİYOR'
Türkiye'nin Libya ile arasındaki anlaşmaya ilişkin bilgileri de sızdıran Metin Gürcan, yabancı yetkilinin "Libya ile Türkiye arasındaki anlaşma devam ediyor mu? Uzun zaman oldu" sorusuna da, "Esas soru bu. Libya Birlik Hükümeti, Tripoli'de yeni hükümet kuruyor yani Tobruk'ta, yani Akile Salih ile. Bu anlaşmaya ne ölçüde rıza gösterecekler belli değil. Henüz belli değil. Bundan ötürü, diplomatik alanda Ankara'nın çok aktif olması lazım, ama bence kontrol kaybediyor..." şeklinde yanıt veriyor.