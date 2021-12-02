‘PKK, 10 yaşındaki kızımı kaçırdı

DIYARBAKIR ve Muş
'ta süren evlat nöbetlerine birer aile daha katıldı. Diyarbakır
'da eylem yapan aile sayısı 247'ye, Muş'ta eylem yapan aile sayısı 21'e çıktı. Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine 1994'te 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Veysel için Tunceli
'den gelen Fatma Türkan Güngör
de katıldı. Anneler tarafından Türk bayrağı ve alkışlarla karşılanan anne Türkan Güngör, oğluna seslenerek, "Senin için geldim buraya. Seni kim kandırdı oğlum. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. PKK yandaşlarına lanet olsun" dedi. Muş'taki eyleme katılan katılan Ali Uyğaç
ise, "Kızımı 10 yaşındayken kandırıp götürdüler. Yaylada çobanlık yaptığımda eşim sabah erken saatte beni aradı 'Rozerin odasında yok' dedi. Tam 7 yıl oldu kızım hâlâ kayıp. Hiçbir haber alamadım. Kızımın bir fotoğrafı bile yok. Kızımı kaçırıp ocağımı söndürdüler" diyerek gözyaşı döktü.