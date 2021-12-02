PKK’ya kış darbesi

TERÖR örgütü PKK'nın kış aylarında gizlendiği Diyarbakır
ve Bingöl
arasında yer alan kırsal alanda büyük bir operasyon başlatıldı. Sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, yurt içerisinde de teröristlerin kış üslenmesine Eren operasyonları ile darbe vuruluyor. Teröristlerin kış aylarını geçirmek amacıyla kullandığı Ağrı
ve Iğdır
'da 910 personelle 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev aldı. Bu arada, Van
'da görevli hudut birlikleri, İran
'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 ayrı mağara tespit edildi. Mağaralarda çok sayıda patlayıcı madde, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme, silah ve mühimmat ele geçirildi. Mağaralar kontrollü olarak imha edildi. Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında Jandarma Komutanlığı "Eren-Kış-6" operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında PKK'ya ait 3 odalı sığınakta malzemeler ele geçirildi.