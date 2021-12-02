Son dakika: PKK/KCK’lı Duran Kalkan’ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi

Son dakika... PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod Emrah ADIGÜZEL ve Sarina/Diljin kod Pervin ARSLAN, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi.





Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Mazlum Jir Agiri kod Emrah ADIGÜZEL, PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran KALKAN'ın iki yıl boyunca korumalığını yapmış, örgütün Kuzey Irak'taki Gare, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürütmüş, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat Sorumluluğunu yapmış ve 2020 yılında İran alanında görevlendirilmiş, İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer almıştır.