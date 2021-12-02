THY’den şiddetli rüzgar uyarısı: Misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

THY'DEN RÜZGAR AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından "Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" paylaşımı yaptı.