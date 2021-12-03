444 1 444 Kimin Numarası? 444 1 444 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Telefonlarda sık karşılaşılan telefon numaralarından biri de 444 1 444'tür. Peki, 444 1 444 kime ait bir numaradır. İşte, tüm detaylar…

444 1 444 Nerenin Numarası?

Türk Telekom TTNET Müşteri Hizmetleri'ne ait olan 444 1 444 kişilerin her türlü soru ve önerilerini dinlediği bir hattır. Bu hat internet kampanyaları, mobil kampanyalar ve telefon hatları ile ilgili tüm konularda bilgilendirme vermektedir. İnsanların bilgilenme amacıyla arayabildiği 444 1 444 nolu telefon müşterileri kampanya ve farklı şeyler için bilgilendirmek için de aramaktadır. Bu hat ücretsiz olarak da aranabilmektedir.