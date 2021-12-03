ABD’li vakıf Türkiye’de bulunan dernekleri fonladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımlamıştı. Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyordu. Vakfın 2 milyon dolar fon sağladığı kurumlar arasında Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Diş Politika Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalımalar Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneği bulunuyor.



İçişleri Bakanlığı harekete geçerek adı geçen derneklere denetimlerde bulundu ve dernekler kanunu ilgili mevzuata aykırı hareket edildiğini tespit ederek dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından işlemler başlatıldı.