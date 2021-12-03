Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı

A Haber ekranlarında yayınlanan programın bugünkü konuklarından biri FETÖ'cü Adil Öksüz'ü sorgulayan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün oldu. FETÖ'cü Öksüz'ü sorguladığı süreci tek tek anlatan Ergün, "Ortada bir keşmekeş var. Darbe girişiminin bir iki gün sonrası. İnsanları toplayıp getirmişler. Oradan toplayan arkadaşların da o aşamada bilip bilmediklerini bilemiyoruz. Bu insanlar bize geldiklerinde elimizde birkaç sayfadan ibaret isim soyisim yazılı. Bir de hepsinin yakalandığı dönem asker olduğu belirtilen birer cümlelik ifadeler var." dedi.

"BİZİM ÖNÜMÜZE MAVİ DOSYA GELMEDİ"

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın 'Mavi şeffaf dosya' ile ilgili sorduğu soruya yanıt veren Ergün, "Bizim önümüze ilk etapta isim listesi geldi. Bir mavi dosya da gelmedi. Siz 5 yıl sonraki araştırmalarınızda bunu görüyorsunuz." dedi.

Daha sonra Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Adil Öksüz'ün FETÖ'cü olduğunu nasıl anladınız? Tutuklamaya niçin sevk ettiniz?" sorusunu yöneltti. Öksüz'ün kendisine asker olmadığını ve akademisyen olduğunu söylediğini aktaran Ergün, "Arsa, tarla bakmaya gelmiştim gibi kaçamak şeyler söyledi. Ne sorarsanız sorun ısrarla söylemiyordu. Pek bir şey söylemedi. Madem dedim ilahiyatçısınız ben size merak ettiğim için bir şeyi sorayım dedim. Yasin suresinin 82. Ayeti var. Bunu gerek Mısır'daki, gerek İran'daki gerekse bizdeki hocalar fazlaca tesfir yazmadı. Sure'nin cümlesi kadar bir cümleyle tesfir ederler. Nedeni nedir. O da dedi ki 'Bunu tesfir etmeyiz. Bu izahtan varestedir.' dedi."

"HAKARETVARİ SÖZLER SÖYLEDİ"

Sorunun tuzak olduğunu aktaran Ergün, "Bir tesfirci bunu açar, hiç olmazsa kavramsal kimliğine bakar. Şimdi eminim sizin hocanız da böyle derdi. Benim dedi 'Filan bozuntusuyla herhangi bir ilgim yok beni onlarla bir tutmayın' dedi. Hakaret vari sözler söyledi. O onun adamı dedim, içimde şüphem kalmadı. Sonra tutuklama yazısı yazıp gönderdik"

Adil Öksüz'ün serbest kalma sürecine de değinen Ergün, "Kolluk yasal olarak şuna mecbur. Suç izlemini aldığınız anda Cumhuriyet Savcılığına bildirir diyor. 2014'te vakıf olduğunuz bir beyanı hiç bildirmiyorsunuz. Sorumluluk gerektirir. O zaman bildirilse derdik ki, bu bilgi havuzuna düşmüş, bunun karakola geldiği zaman ismi eşleşirdi bir suçta." şeklinde konuştu.

"ASLA İFŞA OLMAMIŞ FETÖ'CÜ BİR İSMİ VERMİYORLAR"

Açıklamalarına devam eden Ergün, "Çetin Bey şunu söylüyor. Bildiğiniz bütün nerenin imamıysa o isimleri de verin. FETÖ'den atılan örgütten ayrılan, memnuniyetsiz olunan insanlar konuşurken bildiklerinin tümünü hiç söylemiyorlar. Deseler ki o zamanlar 2014'te askeriye içinde şunlar var. Abilere bağlı olan şunlar var. İfşa olmuş birini söyleyip bırakıyorsunuz, diğerlerini söylemiyorsunuz. Adil Öksüz'ün deniz kuvvetleri imamı olduğunu söylüyor ama sizle yapılan mülakatta hiç bahsetmiyor. Darbe teşebbüsünden sonraki dönemde konuşan, FETÖ'nün birebir yakını olan insanlar da aynı şeyi söylüyor. Anlatıyor anlatıyor ama asla ifşa olmamış FETÖ'cü bir ismi vermiyorlar." ifadelerini kullandı.