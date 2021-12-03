AK Partili Alpay Özalan: Hepiniz Demirtaş’ın uşağısınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklaması ardından terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş bu açıklamaya destek olmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Bu açıklama tarihi bir adımdır. Mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır" demişti.

KILIÇDAROĞLU DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ!

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Demirtaş'ın bu açıklamasına bir televizyon kanalında teşekkür ederek, "Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey. Biz mutlaka ama mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz. Bu ülke bizim yerimiz. Gidecek yerimiz yok. Siz bu ülkede güzel bir gelecek inşa etmek istiyorsanız geçmiş yaraları kanatmamanız lazım" ifadelerini kullandı.

"ORTAKLIĞI BİR KEZ DAHA İLAN ETTİ"

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a teşekkür açıklaması sonrasında sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Özalan videolu açıklamasında şunları söyledi:



"Muhalefet ittifakını yöneten Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'a teşekkür etti. 'Selahattin Bey doğruyu görüyor beraber bir gelecek inşa etmeliyiz' diyerek de övdü. Ortaklığı bir kez daha ilan etti. CHP ve İYİ Parti'nin şehitlerimize ve gazilerimize bir gram saygısı yok. Önce şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıktılar, şimdi de utanmadan Selahaddin Demirtaş'a teşekkür ediyorlar."

"İÇİNİZDE BİR TANE BİLE VATANSEVER KALMADI MI?"

"İçinizde bir tane bile vatansever kalmadı mı? Biriniz de çıkıp ne zırvalıyorsunuz demiyorsunuz. Terörist başının heykelini dikmek isteyen Selahaddin Demirtaş değil miydi? Terörist cenazesine gitmeyen vekillerine soruşturma açacağını söyleyen o değil miydi? PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen o değil miydi? Sokak çağrıları yapıp 6-7 Ekim olaylarında onlarca vatandaşımızın hayatına sebep olan o değil miydi? Özerkliği savunan o değil miydi? Onca şehit verdiğimiz hendek terörüne görkemli direniş diyen o değil miydi? Utanmadan Selahaddin Demirtaş'a teşekkür ediyorsunuz. Sizin şerefiniz ve haysiyetiniz bu kadar mı?"

"ORTAKLARINIZ VE ÖVDÜKLERİNİZ KARAKTERLERİNİZİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

"CHP'nin bastonluğunu yapan partiler de her zamanki gibi kafasını kuma gömdü. Ortağı CHP Demirtaş'a teşekkür edip helalleşirken, Meral Akşener ölü taklidi yapıyor. Kalkıp sonra da vatanseverlik taslıyor. Ortaklarınız ve övdükleriniz karakterlerinizi gözler önüne seriyor. Selahaddin Demirtaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında fark var mı? Pervin Buldan ile Meral Akşener arasında fark var mı? Biri Demirtaş ile kahvaltı yapmak istiyor, biri teşekkür ediyor, biri çizgisini belirliyor."

"DEMİRTAŞ'I EN ÇOK ÖVEN MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK SANIRIM"

"Demirtaş'ı en çok öven muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacak sanırım. Bu kadar zahmet etmeyin. Milletin midesini de daha fazla bulandırmayın. Hepiniz adınızı yazın, kura çeker gibi birinizi seçsin Demirtaş. Nasıl olsa hepiniz onun uşağısınız"