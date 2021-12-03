Beraati bozulan FETÖ sanığına ikinci yargılamada müebbet hapis

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i Maltepe Askeri Cezaevine hapseden 2'si firari 9 subay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkeme 4 Ocak 2018'de verdiği kararda, olay tarihinde kurmay binbaşı olan Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, firari sanıklar eski kurmay albay Uğur Yıldız ve binbaşı Mustafa Köroğlu'nun dosyalarını ayırırken, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı'nın ise beraatine hükmetmişti. Yargıtay, Cansaran ve Arı hakkındaki beraat kararını bozdu.
TAHLİYE EDİLİNCE KAÇTI
Bozma kararının ardından Cansaran yeniden tutuklanırken, Arı'nın ise kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Cansaran hakkında karar verildi.
Mahkeme heyeti bu kez Cansaran'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden yargılamadan kaçan firari eski üsteğmen Orhan Arı'nın dosyası ise ayrıldı. İlk yargılamada hakkında verilen beraat kararı ile birlikte tahliye edilen Arı'nın kaçtığı ortaya çıkmıştı.
TELEGRAM YAZIŞMALARI ELE VERDİ
Dava dosyasında Cansaran'ın darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan Zafer Gümüş ile hareket ettiği, gece boyunca gidilen tüm yerlere Gümüş ile birlikte gittiği, 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı askeri cezaevi, kışladaki helikopter pisti ve 1 nolu nizamiyedeki icrayı bizzat Gümüş'le birlikte yaptığı, diğer sanıkları da yönlendirdiği belirtiliyor.
Darbe gecesi Telegram yazışmalarında Cansaran'ın "Abi ben İstanbul'dayım. Darbe yapılıyor. Yeter, anlayın ciddiyeti", "Arkadaşlar sıkıyönetim ilan edildi anlayın, tutukluları bekliyorum" şeklinde yazışmalar yaptığı kaydediliyor.
FIRTINA OBÜSLERİNE UÇAKSAVAR MÜHİMMATI YÜKLETTİ
Sanık Cansaran'ın ayrıca saat 02.00 sıralarında 40 km menzili bulunan 4 K/M fırtına obüslerine uçaksavar mühimmatı yükleterek, kendisinin kullandığı Land aracın eskortluğunda mühimmatı karargahta 1 nolu nizamiye bölgesine doğru götürdüğü öne sürülüyor.
Sanıkların Maltepe Askeri Cezaevi idaresi ile ilgili herhangi bir görev, yetki ve sorumlulukları bulunmadığı, cezaevi iç idaresi, hükümlü ve tutukluların muhafazası, cezaevine hükümlü ve tutuklu alınması gibi konularda amirlerinin emir ve talimat veremeyeceği, düzenleme yapılmasını talep edemeyeceği durumunu bilmelerine rağmen Tümamiral rütbesindeki Mesut Özel'i cezaevi personeline karşı baskı, tehdit ve cebir kullanarak alıkoydukları vurgulanıyor.