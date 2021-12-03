Beraati bozulan FETÖ sanığına ikinci yargılamada müebbet hapis





Mahkeme heyeti bu kez Cansaran'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden yargılamadan kaçan firari eski üsteğmen Orhan Arı'nın dosyası ise ayrıldı. İlk yargılamada hakkında verilen beraat kararı ile birlikte tahliye edilen Arı'nın kaçtığı ortaya çıkmıştı.

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Dava dosyasında Cansaran'ın darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan Zafer Gümüş ile hareket ettiği, gece boyunca gidilen tüm yerlere Gümüş ile birlikte gittiği, 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı askeri cezaevi, kışladaki helikopter pisti ve 1 nolu nizamiyedeki icrayı bizzat Gümüş'le birlikte yaptığı, diğer sanıkları da yönlendirdiği belirtiliyor.