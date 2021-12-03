Bingöl’de 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl Valiliği Eren- Kış 6 operasyonu kapsamında 6 odalı bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Sığınağın imha edildiğini belirten Valilik açıklamasında, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 02 Aralık 2021 tarihinde Bingöl İli Merkez İlçesi kırsalında EREN-KIŞ-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada eski bir depo toprağa gömülü vaziyette ve 6 odalı 1 sığınakta; 2 adet piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.