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Giriş Tarihi: 3.12.2021 17:06

Bingöl'de 6 odalı sığınak imha edildi

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından EREN-KIŞ 6 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 6 odalı sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği Eren- Kış 6 operasyonu kapsamında 6 odalı bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Sığınağın imha edildiğini belirten Valilik açıklamasında, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 02 Aralık 2021 tarihinde Bingöl İli Merkez İlçesi kırsalında EREN-KIŞ-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada eski bir depo toprağa gömülü vaziyette ve 6 odalı 1 sığınakta; 2 adet piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

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Bingöl'de 6 odalı sığınak imha edildi
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