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Giriş Tarihi: 3.12.2021 13:47

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, “Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla, tüm çalışma alanlarımızda engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Kardeşlerimize en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Erbaş resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım" cümlelerini kullandı.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"

Prof. Dr. Erbaş şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla, tüm çalışma alanlarımızda engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Kardeşlerimize en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. #3AralıkDünyaEngellilerGünü"

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz”
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