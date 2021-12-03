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Giriş Tarihi: 3.12.2021 09:00 Son Güncelleme: 3.12.2021 09:10

Eren Kış-10 operasyonu başladı

Eren Kış-10 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde "EREN KIŞ-10 (ÇEMÇE - MADUR) ŞEHİT J.YZB. FERHAT ÇİFTÇİ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi

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Eren Kış-10 operasyonu başladı
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