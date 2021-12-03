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Giriş Tarihi: 3.12.2021

İki koruması yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
İki koruması yakalandı

MİT, biri PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın koruması, diğer örgütün suikastçısı 2 teröristi yakalayarak Türkiye’ye getirdi

MİT, sınır ötesinde yaptığı operasyonda, Duran Kalkan'ın iki yıl korumalığını yapan Emrah Adıgüzel ile suikastçı teröristlerden Pervin Arslan'ı inlerinden çıkarıp Türkiye'ye getirdi. Türk bayrağının arasında fotoğraflanan teröristler sorgulanmak üzere emniyet birimlerine teslim edildi. Yakalanan iki teröristten Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel'in 9 yıldır, Sarina Diljin kod adlı Pervin Arslan'ın ise 7 yıldır örgütte faaliyet yürüten isimlerden olduğu öğrenildi. Emrah Adıgüzel'in Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK elebaşlarından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın da iki yıl boyunca korumalığını yaptığı öğrenildi. Örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina Diljin kod adlı Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı öğrenildi.

GARA'DA 2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ
GÜVENLİK kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

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İki koruması yakalandı
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