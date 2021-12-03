İki koruması yakalandı

MİT, sınır ötesinde yaptığı operasyonda, Duran Kalkan
'ın iki yıl korumalığını yapan Emrah Adıgüzel
ile suikastçı teröristlerden Pervin Arslan
'ı inlerinden çıkarıp Türkiye'ye getirdi. Türk bayrağının arasında fotoğraflanan teröristler sorgulanmak üzere emniyet birimlerine teslim edildi. Yakalanan iki teröristten Mazlum Jir Agiri
kod adlı Emrah Adıgüzel'in 9 yıldır, Sarina Diljin
kod adlı Pervin Arslan'ın ise 7 yıldır örgütte faaliyet yürüten isimlerden olduğu öğrenildi. Emrah Adıgüzel'in Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK elebaşlarından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın da iki yıl boyunca korumalığını yaptığı öğrenildi. Örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina Diljin kod adlı Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak Metina ve Suriye
'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı öğrenildi.
GARA'DA 2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ
GÜVENLİK kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.