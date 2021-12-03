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Giriş Tarihi: 3.12.2021

İkna çalışmaları sonucu 4 terörist daha teslim oldu

JANDARMA Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan ve biri arananlar listesinde gri kategoride yer alan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi. ANKARA
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İkna çalışmaları sonucu 4 terörist daha teslim oldu
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