İkna çalışmaları sonucu 4 terörist daha teslim oldu

JANDARMA Genel Komutanlığı
ile Emniyet Genel Müdürlüğü
'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan ve biri arananlar listesinde gri kategoride yer alan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye
, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi. ANKARA