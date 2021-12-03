İYİ Parti’de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP’ye katıldı

"ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ YIKACAĞIZ"

Türkiye'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız." dedi.