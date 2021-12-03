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Giriş Tarihi: 3.12.2021 22:15 Son Güncelleme: 3.12.2021 22:18

İYİ Parti'de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı

AA
İYİ Parti’de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP’ye katıldı

İzmir'de İYİ Parti'den istifa eden 14 kişi MHP'ye üye oldu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partiye katılan 14 kişinin İYİ Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini söyledi.

Parti binasındaki törende, yeni üyelere rozetlerini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı. Şahin, konuşmasında, Türkiye'nin çok zor bir döneme girdiğini, ufak tefek fikir ayrılıklarının ülkenin geleceğinden önemli olamayacağını belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ YIKACAĞIZ"

Türkiye'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız." dedi.

"BAŞARILI OLACAĞIZ"

Yeni katılımlarla güçlendiklerini kaydeden Şahin, "Allah izin verirse başarılı olacağız." diye konuştu.

Veysel Şahin, MHP'ye katılan 14 kişinin İYİ Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini sözlerine ekledi.

Sadece 'Komşusunu aç yatarken tok yatan bizden değildir' emrini dünyaya hakim kılabilsek yer kürede tek bir mağdur kalmaz

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İYİ Parti'de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı
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