İzmir’de kiralık imparatorluk salonu

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfına ait olan 3 bin 574,11 metrekarelik alan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon veya onarım karşılığında 2 yıllık inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 35 yıllığına kiraya çıkarıldı. Ahmetağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve geçmişte 'sit niteliği değiştirildi' tartışmaları ile gündeme gelen tarihi alan için ihale tarihi belli oldu. Açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmesi planlanan ve tahmini bedel olarak 14 milyon 966 bin 52 TL tutar belirlenen tarihi alan için, ihale tarihi 6 Ocak 2022 saat 14.00 olarak açıklandı.

2016'DA DA İHALEYE ÇIKARILMIŞTI



Geçmişte Kaplan Mustafa Paşa Vakfı Çarşısı olarak hizmet gören ve 2016 yılında 'riskli bina' olduğu iddiası ile yıkılıp yeniden yapımı planlanan taşınmaz, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmıştı. İhaleyi kazanan firma tarafından bina yıkılırken, yapının temelinden ise Roma dönemine ait tarihi eserler çıkmıştı. Antik Roma dönemine ait olan liman hamamı ve imparatorluk salonunun tespit edildiği alan yapıya kapatılırken alan arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmişti. 2016 yılından bu yana boş kalan yapının yağmur ve hava şartlarına maruz kalması nedeniyle birçok defa medya tarafından gündeme getirilirken, siyasilerde alanın korumasız kalması nedeniyle tepki göstermişti.