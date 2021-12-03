Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında kapsamında Polis Akademisinden ilişkileri kesilen ancak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen toplam 22 şüpheli gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 5 ilde bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.