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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Kumluca Köprüsü, sele karşı daha dayanıklı

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Kumluca Köprüsü, sele karşı daha dayanıklı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da 11 Ağustos'ta selde yıkılan 33 metre uzunluğundaki köprünün yerine 69 günde yapılan, 67 metre uzunluğundaki köprünün açılışını yaptı. Kumluca-2 Köprüsü'nün açılışında konuşan Karaismailoğlu, "Önceki köprüye göre uzunluğunu 2 kat artırdık, yüksekliğini 7 metreye çıkardık. Böylece bir daha aşırı yağış etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçtik" dedi. Yıkılan köprünün 33, yeni köprünün ise 67 metre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, Kumluca-2 Köprüsü'nün bulunduğu noktada ırmak debisinin düşmesinden sonra 12 saatlik çalışma ile 110 metrelik servis yolu inşa edildiğini söyledi.
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Kumluca Köprüsü, sele karşı daha dayanıklı
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