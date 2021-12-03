Son dakika! MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.