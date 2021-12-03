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Giriş Tarihi: 3.12.2021 16:17

Son dakika! MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika! MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.

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Son dakika! MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz
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