Son dakika haberler: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevusu olmadığı halde TÜİK'e girmeye çalışarak infial olutşurmak istemesi ve önden yaptığı "Geliyorum" paylaşımlarıyla kamuoyunun dikkatini buraya çektiği olayla ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama geldi.

ÖRGÜTLERE ÖZENİP MEKAN BASMAYA GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez.