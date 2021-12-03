TBMM, Google ve YouTube temsilcilerini dinledi! Bloke edilen içeriklerin yüzde 30’u çocuk istismarı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, önceki gün Google ve YouTube temsilcilerini dinledi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, yaşadıkları bir olayı anlatırken, "Geçen haftalarda bir milletvekilimizin bir hesabı ile ilgili sorun çıktı. Herkesin seferber olmasına rağmen maalesef 48 saate yakın bir sürede geri alabildik. Vatandaşımızı göz önüne aldığımızda ne kadar mağdur olacağını gördük" dedi.

UYUŞTURUCU VE KADIN TİCARETİ

Yayman, Türkiye'deki en büyük uyuşturucu sağlayıcı merkezlerden birinin dijital ağlar olduğunu, kadın ve insan ticareti gibi pek çok konuda büyük bir problemin olduğunu dile getirdi. Yayman, aşı karşıtlarının da dijital ağlarda yoğun olduğunun altını çizdi.

ÇOCUK VE KADIN DUYARLILIĞI

Google Temsilcisi Zeynep Güven, ürün politikalarını oluştururken çocuk güvenliği, müstehcen içerikler, yanıltıcı bilgi, istismar gibi unsurlara öncelikle dikkat ettiklerini belirtti. Makinelerin gelişmesinin bu tür zararlı içeriklerin anında tespiti ve bloke edilmesi olanakları sunduğuna dikkat çeken Güven, küresel kaldırma içeriklerinin yüzde 30'nun çocuk istismarı olduğunu bildirdi. Güven, bunu müstehcenlik, şiddet ve sansürsüz içeriklerin oluşturduğunun altını çizdi.

GÜNDE 25 MİLYAR İÇERİK BLOKE EDİLİYOR

Güven, insanların zararlı içeriklerden korumak için günde 25 milyardan fazla içeriğin web sitesinde bloke edildiğini söyledi. Güven, yine insanları olası zararlara göre bilgilendirdiğini, TBMM'nin resmi Web sitesinde "güvenli tarama sitesi" olarak görüldüğünü kaydetti.

YÜZDE 70'Nİ KİMSE GÖRMÜYOR

Veri güvenlinden çocuk istismarına kadar global ölçekte şeffaflık raporları yayınlandığını hatırlatan Güven, 2021 yılının ilk çeyreğinde 9,5 milyon video kaldırıldığını bildirdi. Güven, bunların yüzde 95'nin makine tarafından tespit edildiğini, kaldırılanların yüzde 70'nin de hiç kimse tarafından görülmediği bilgisini paylaştı.

FAMİLY LİNK

Güven, Family Link uygulamaları ile çocukların dijital ortamda korunmasını hedefledikleri, velilerin dijital ortamda çocukların neler yüklediği gösterdiğini bildirdi. Güven, "Mesela benim kızım bir uygulama yüklemeye çalıştığında telefonuma 'onaylıyor musunuz' diye bana mesaj geliyor" dedi. Milletvekilleri, toplantıya katılanlara "Siz kendi çocuklarınızı dijital ortamda takip ediyor musunuz" diye sordu ve "Evet. Ne yaptıklarını kontrol ediyoruz" yanıtı aldı.

VEKİLLERİN ALGORİTMA ŞİKAYETİ

Milletvekillerin en çok merak ettikleri ve eleştirdikleri konu Google'un arama yaparken kullandığı algoritma oldu. AK Partili milletvekilleri tarama yaptıklarında daha çok muhalif haberlerin, muhalefet ise iktidara yakın haberlerin gelmesinden yakındı. Yayman da, "Peki taradığımızda SABAH gazetesi değil de neden diğerleri geliyor" sorusunu yöneltti. Ancak bunlara net yanıtlar gelmedi.

500 LİRALIK TOST

AK Partili Ravza Kan, Google'da ismini taradığını, iki yalan haberin karşısına çıktığını, bunlardan birinin 500 liralık tost yediği olduğunu söyledi. Kan, "Öyle bir tost yok, olsa da benim param yetmez" dedi. Bazı milletvekilleri ise isimlerini yazdıklarında gelen ilk fotoğrafların kızgın ve gergin görüntüleri olmasından yakındı.

BAKLAVA TARTIŞMASI

Güven, algoritmanın nasıl çalıştığını anlatırken ilginç bir örnek verdi. Güven, "Baklavayı aradığınızda 'Baklava hangi ülkenindir' sorusu çıkıyor ve altında 'Türkiye'nin olduğu tescillenmiştir' cevabı da görünüyor" dedi. Bunun üzerine milletvekilleri, "Yunanistan'da da 'Yunanistan'a tescillenmiştir' diye cevap çıkıyor" yanıtını verdi. Güven, "Ben güncel bilgiyi paylaştım deyince" espriler arka arkaya geldi. Yayman, "Türkiye ile Yunanistan arasında üsler konusundan dolayı Yunanistan'ın amacını aşan bir tavrı var, bir de baklava meselesi yüzünden aramıza kara kedi girmesin. Baklava Türkiyenindir, öyle kalacak" diye sohbeti sonlandırdı.

TÜRK DİZİLERİNİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ

Zeynep Güven, YouTube'un ekosisteminin Türkiye'de de çok boyutlu bir ekonomiye dönüştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"YouTube, Türkiye'de de büyük ekonomiye dönüşmüş durumda. Ülkemizin dünya çapında tanınması ve gezilere ilham vermesi açısından çok önemli olan dizi sektöründen birkaç örnek vermek isterim. Mesela Muhteşem Yüzyıl, 12 ayrı dilde Youtube'dan yayın yapıyor. Arapça yayınlarındaki takipçi sayısı 2 milyon. Diriliş Ertuğrul Urduca versiyonu 17 milyon takipçi ile yayımlanıyor."

3 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME

YouTube her dakika yüklenen onca içeriğe rağmen telif hakkı konusunda da son derece titiz olduklarını belirten Güven, hak sahiplerine 3 milyar dolar ödeme yaptıklarını bildirdi.

GÜRKAYNAK: 2 BİN 500 İÇERİK KALDIRILDI

Google LLC ve Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi avukatlarından Gönenç Gürkaynak, Google'ın Türkiye'de ilk temsilcilik açan firmalardan biri olduğunu ve 100'ü aşkın çalışanları bulunduğunu bildirdi.

Şirketin, Türkiye'den gelen taleplerle ilgili sorumluluklarına uymaya gayret ettiğini anlatan Gürkaynak, "Nitekim bu 5 aylık şeffaflık raporuna baktığımızda Türkiye'den 2 bin 500 içeriğin kaldırılmış olduğu görülebilecek" diye konuştu.