Yangın çıkarıp polise saldırmışlardı! 3 kağıt toplayıcısına 17 yıla kadar hapis istemi!

Ümraniye'de İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın ardından kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve zabıta ekipleri baskın düzenlenmişti. Baskında çıkan kargaşa esnasında kapıt toplayıcıları polise taşlarla saldırırken polis biber gazı ile gruba müdahale etmişti. Yaşanan olaylar sırasında belediyeye ait araçlar zarar görürken, sokak aralarında kovalanan göstericiler gözaltına alınarak adli makamlarca tutuklanmıştı.

POLİSE SALDIRIP YANGIN ÇIKARDILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 4 Ekim tarihinde izin ve ruhsat alınmadan yürütülen hurdacılık faaliyetlerine ilişkin 75 adresin Belediye ekiplerince tespit edilmesi üzerine ekiplerin denetim yaptığı, ilgili personellerin yaptığı denetim sırasında şüpheliler Ahmet K., Mahmut A. ve Kamil A.'nın hurda malzemelerini yakarak yangın çıkardıkları, yangına engel olmak isteyen müştekileri taşladıkları ve müştekileri yaraladıkları anlatıldı.

17 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Aynı zamanda iddianamede 3 şüphelinin polis ekiplerine de saldırdıkları, 9 adet polis aracını taşladıkları ve araçlara zarar verdikleri bildirildi. Dosyadaki tüm deliller, şüpheli ifadeleri ve görgü tespit tutanakları gözetildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığının aktarıldığı iddianamede 3 şüphelinin 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten yangın çıkarma' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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