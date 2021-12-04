110 Neyin Numarası? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır, Aktif mi?

110 Nolu telefon diğer pek çok telefon gibi acil durum numaralarından biriydi. Peki, 110 kime ait bir telefondur?

110 Nerenin Numarası

110 Yangın İhbar/İtfaiye 'ye a ait bir telefon numarasıydı. Başta ormanlar ve evler olmak üzere yanan ve yanma tehlikesi bulunan yerler için 110 nolu telefon aranmaktaydı. Ancak 10 Temmuz 2021 tarihi itibari ile tüm acil yardım numaraları olan polis, itfaiye, ambulans, jandarma ve sahil güvenlik numaraları 112 nolu telefona bağlandı. Bu tarihten itibaren 110 nolu telefon artık İtfaiyeye ait bir hat olarak kullanılmamaktadır.

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