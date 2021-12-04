Haberler Gündem Haberleri 112 Neyin Numarası? 112 Çağrı Merkezi Hangi Durumlarda Aranır?
Giriş Tarihi: 4.12.2021 10:33 Son Güncelleme: 4.12.2021 10:33

112 Neyin Numarası? 112 Çağrı Merkezi Hangi Durumlarda Aranır?

112 Neyin Numarası? 112 Çağrı Merkezi Hangi Durumlarda Aranır?

Acil durumlarda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek ve yetkililerin olası bir durumda acil yardımda bulunabilmeleri için bazı çağrı merkezleri kurulmuştur. Bu çağrı merkezlerinden en bilineni ve önemlisi 112’dir. Peki, 112 neyin numarası, hangi durumlarda aranır?

Acil çağrı numaralarından biri olan 112 pek çok farklı kurumu bünyesinde bulundurarak halka hizmet eden bir telefon numarasıdır. İşte, 112 nolu telefon ile ilgili detaylar…

112 Nerenin Numarası?

112 nolu numara 6 farklı kurum için oluşturulan ortak bir telefon hattıdır. Bu yıla kadar sadece ambulans için kullanılan 112 nolu çağrı merkezi polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik ve orman yangıları ihbar hatları ile birleşmiştir. Bu birimler ile ilgili sorun yaşayan ya da soru sormak isteyenler tüm acil numaraların toplandığı 112 nolu telefonu arayarak hizmet alabilirler.

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112 Neyin Numarası? 112 Çağrı Merkezi Hangi Durumlarda Aranır?
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