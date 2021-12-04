Haberler Gündem Haberleri 185 Neyin Numarası? ALO 185 Nedir, Neyin Numarası?
Giriş Tarihi: 4.12.2021 10:33 Son Güncelleme: 4.12.2021 10:33

185 Neyin Numarası? ALO 185 Nedir, Neyin Numarası?

185 Neyin Numarası? ALO 185 Nedir, Neyin Numarası?

Hâlihazırda kurumlara ait olan pek çok telefon numarası vardır.  Toplumsal hayatta pek çok kişinin işini kolaylaştıran bu telefonlar insanlara hizmet etmek amacıyla kurulmuşlardır. Peki, 185 Kimin Numarası? 185 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Haftanın her günü 24 saat boyunca hizmet veren telefon numaralarından biri de 185'dir.Peki bu hat hangi kuruma aittir? İşte, tüm detaylar…

185 Nerenin Numarası?

185 Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ait bir çağrı merkezidir. Su arızaları ve su kesintileri ile ilgili durumlarda bilgi almak için oluşturulmuş bir hizmettir.

7 gün 24 saat kesintisiz biçimde çok sayıda personeli ile hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi, vatandaşların her türlü istek, şikayet ve ihbarlarını en kolay biçimde iletebilmesi ve kayıt altına alınan başvuruların en kısa sürede çözüme ulaştırılması esasına dayalı olarak çalışmaktadır.

7 gün / 24 saat hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak;

  • İçmesuyu arızaları
  • Kanalizasyon arızaları
  • Sayaç arızaları
  • Su kirliliği
  • Susuzluk
  • Kaçak su kullanımı hakkında ihbarda bulunabilirsiniz.

Ayrıca yine çağrı merkezini arayarak;

  • Abonelik işlemleri hakkında bilgi alabilir,
  • Fatura borç bilgilerinizi öğrenebilir,
  • Kurumla ilgili diğer faaliyetler hususunda sorgulama yapabilirsiniz

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185 Neyin Numarası? ALO 185 Nedir, Neyin Numarası?
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