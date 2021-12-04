5 bin 715 kişi ve 529 araç sorgulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur (2021-4)" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama haftanın son günü 12.00-14.00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 16.00-18.00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon ve benzeri işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar,istasyon, iskele,liman, otogar,terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, toplu taşıma yapılan garistasyon, iskeleliman, otogar,terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında gerçekleştirildi.

ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli'nde de çok sayıda emniyet ve jandarma perseonelinin katılımı ile gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 5 bin 715 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontrollerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinden birmiktar uyuşturucu ele geçirilen 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Kontrol edilen 529 araçtan 6 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlali veeksik evraklardan idari para cezası uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi.