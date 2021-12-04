Başkan Erdoğan Siirt’te Sivil Toplum Buluşmaları’nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Siirt'te Sivil Toplum Buluşmaları'na katıldı. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buugün yaptığımız açılışlarla doğrudan ve dolaylı istihdam sayısı 7500'ü bulacak.

Toplumuzun her kesimiyle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz.

Bu ülkede yüzde 52 ile oy ile cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayri milli ilan eden bir zihniyet var. Bu zihniyeti milletime havale ediyorum.

Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli ilan edersiniz?Demek ki bunlar kendilerini gayri milli ilan ediyor. Biz gayri milliyiz diyorlar.

Dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.