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Giriş Tarihi: 4.12.2021 16:10 Son Güncelleme: 4.12.2021 16:29

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu

Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında açılan fabrikada Türkiye'nin çinko ihtiyacının yarısının karşılanacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk çinko fabrikası Siirt'te açılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Açılışını yaptığımız ilk çinko tesisinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi tesisidir. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihiyacının yarısı burada üretilecek. Böylece yıllık yarım milyar dolar tasarruf sağlayacağız. Bu tesisle beraber 3000 kardeşimizin iş ihtiyacını karşılayacağız.

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Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu
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