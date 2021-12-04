Beslemelere soruşturma

İçişleri Bakanlığı, ABD
merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın fonladığı derneklerle ilgili idari işlem başlattı. Bakanlık, milyonlarca dolar hibe alan derneklerle ilgili Dernekler Kanunu'nun ilgili mevzuatına aykırı hareket edip etmediğini inceleyecek.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin Teksas eyaletinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımlamıştı. Listede Türkiye
'den birçok medya kuruluşu yer alıyordu. Vakfın 2 milyon dolar fon sağladığı kurumlar arasında Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmalar Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği gibi yapılar var.