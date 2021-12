Bizim tek derdimiz var: İhracat, ihracat, ihracat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , " Gaziantep 'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"ne katıldı. 25 Aralık'ta Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun sevincini şehirde hep birlikte yaşayacaklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:Ölüm mukadder ve bu mukadder olan ölüm hepimiz için de geçerli. Bütün mesele ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Şu anda ben karşımda yaptıklarıyla unutulmayacak hayırseverler olarak sizleri görüyorum ve unutulmayacak olan bu yaptığınız hayırlar yaşadığı sürece bunlar ebedi âlemde hesaplara, kayda girecek olan yatırımlarımız. En kalıcı, en güzel yatırım işte bunlar.Kurtuluşu asıl perçinleyen, asıl taçlandıran, asıl gerçek değerine ulaştıran, o şehrin insanıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla gelişmesi, kalkınması ve büyümesidir. Gaziantep, işte bunu başarmış bir şehirdir. Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerimizden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz.Yatırım, üretim, istihdam, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın. Orada gördüklerinden sonra hâlâ yüksek faizle ekonomiyi soğutma, hâlâ kura takılıp kalarak ülkemizi hedeflerine ulaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa onlara söyleyecek sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız.İhraç ürünlerinin yanı sıra her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan imzalı genelgede, "'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilecektir" denildi. ANKARABaşkan Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Uluslararası Kızılay- Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kabulde, Türkiye'de ve çevre ülkelerde bulunan Suriyeliler başta olmak üzere özellikle mültecilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve İstanbul'un, insani yardım dünyasının lojistik üssü olması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Kınık ile Chapagain, mültecilerin yaşadığı acıları her platformda gündemde tuttuğu ve insani yardım çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti.Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.