CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası

Yalova'da belediyeye bağışlanmasına rağmen, tapusu bir CHP'liden diğerine geçen 908 metrekarelik o arsayı SABAH görüntüledi.
SABAH'ın önceki gün gündeme getirdiği haberde, bağış arsasının, CHP'li meclis üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek üzerine, daha sonra ise yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan dönemin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Halit Güleç'in üzerine geçirildiği gündeme getirilmişti.
SABAH'ın görüntülediği Soğucak Mahallesi Karatepe mevkiindeki 908 metrekarelik arsanın değeri dudak uçuklattı.