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Giriş Tarihi: 5.12.2021 06:46

CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR YILDIZ
CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası

Yalova’da belediyeye bağışlanan ama CHP’lilerce iç edilen arsayı SABAH görüntüledi. Yolsuzluktan yargılanan CHP'li Yalova eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in üzerine geçirilen arsa 908 metrekare. İmara açıldıktan sonra yapılan villalar sayesinde Yalova'nın en değerli bölgesi olan Soğucak'taki arsanın değerinin 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor

Yalova'da belediyeye bağışlanmasına rağmen, tapusu bir CHP'liden diğerine geçen 908 metrekarelik o arsayı SABAH görüntüledi.



SABAH'ın önceki gün gündeme getirdiği haberde, bağış arsasının, CHP'li meclis üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek üzerine, daha sonra ise yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan dönemin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Halit Güleç'in üzerine geçirildiği gündeme getirilmişti.



SABAH'ın görüntülediği Soğucak Mahallesi Karatepe mevkiindeki 908 metrekarelik arsanın değeri dudak uçuklattı.



İmara açıldıktan sonra yapılan villalar sayesinde Yalova'nın en değerli bölgesi olan Soğucak'taki arsanın değerinin 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor

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CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası
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