CHP’nin ‘yüz bin’ yalanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Demirtaş'tan talimat alıp yüz binlerce insanı toplayacağız iddiasıyla 'Milletin sesi' ismiyle başlattığı miting programını Mersin ile başlattı. CHP'den miting alanına ilişkin görüntüler paylaşılarak 100 bin kişinin katıldığı öne sürüldü.

29 İLDEN OTOBÜS KALDIRILDI



Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde CHP'ye destek vermeleri için HDP, İYİ Parti ve TİP'ten de katılım yapıldı. Mitingi kalabalık göstermek isteyen CHP destekçileri ile birlikte 29 ilden otobüs kaldırdı.

21 BİN 500 KİŞİ



CHP'nin yüz binleri topluyoruz çıkışıyla düzenlediği mitinge ilişkin paylaşılan görüntülerde alanı 100 bin kişinin doldurduğu iddia edildi. Ancak alan içinde 18 bin 500 kişi bulunurken, alana girmemekte ısrar eden ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 kişi olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi olduğu ortaya çıktı.