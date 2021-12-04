Çocuk ve kadın cinayetlerine karşı çarpıcı öneri! TBMM’de gündeme getirildi

Kılavuz, alışıldık kınama mesajları acıları dindirmeye yetmediğini belirtti ve "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, taciz ve tecavüz vakaları gerçekleştiren canavarlar, ruhunu İblis'e satmış alçaklar, şerefi ve haysiyeti olmayan katiller için idam ve kimyasal hadım cezası gibi tedbirler uygulanmalıdır. Bu topraklarda bir daha asla canımızı yakan bir hadise gerçekleştirilmemelidir" önerisi getirdi.