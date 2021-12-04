Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürülüğü birimleri terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.



PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Diyarbakır ve Muş İl Jandarma Komutanlığı müşterek, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 300 personel görev alıyor.

Eren operasyonlarında sıcak çatışma! Teröristler mağaraya sıkıştırıldı