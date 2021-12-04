Evlat nöbeti tutan baba: Kaçmak isteyen oğlum mağarada tutuluyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 247 ailenin 825 gündür sürdürdüğü eylemde, 3 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, bir süre önce ikna yoluyla teslim olan 4 teröristin ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda önceki gün teslim olan 4 PKK'lının ifadelerine göre, oğlu Yusuf'un PKK'dan kaçmak istediğini ancak örgüt tarafından cezalandırılmak amacıyla zorla mağarada tutulduğunu belirten Begdaş, devletin desteği ile oğlunu kurtarmak için HDP önünde mücadelesini sürdüreceğini söyledi.