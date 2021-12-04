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Giriş Tarihi: 4.12.2021 14:30

Evlat nöbeti tutan baba: Kaçmak isteyen oğlum mağarada tutuluyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat nöbeti tutan baba: Kaçmak isteyen oğlum mağarada tutuluyor

Diyarbakır'da inşaat işçisi baba Celil Begdaş, 3 yıl önce PKK tarafından kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Yusuf'un, kaçmak istediğini teslim olan örgüt mensuplarından öğrendiklerini belirterek, “Terör örgütü PKK, oğlumu cezalandırmak amacıyla mağarada tutuyor” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 247 ailenin 825 gündür sürdürdüğü eylemde, 3 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, bir süre önce ikna yoluyla teslim olan 4 teröristin ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda önceki gün teslim olan 4 PKK'lının ifadelerine göre, oğlu Yusuf'un PKK'dan kaçmak istediğini ancak örgüt tarafından cezalandırılmak amacıyla zorla mağarada tutulduğunu belirten Begdaş, devletin desteği ile oğlunu kurtarmak için HDP önünde mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

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Evlat nöbeti tutan baba: Kaçmak isteyen oğlum mağarada tutuluyor
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