İzmir’de Gelecek Partisi’nde istifa depremi! 8 kişi MHP’ye geçti

TEPEBAŞI'NDA TÜM TEŞKİLAT İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan Gelecek Partisi art arda yaşanan istifa olaylarıyla kan kaybetmeye devam ediyor. Birçok ilde ve ilçede parti teşkilatları farklı sebeplerle partiden ayrılırken, son olarak Tepebaşı İlçe Başkanı olan Kasım Karakaş, 17 Kasım tarihinde görevinden istifa etmişti.

Yaşanan olayın ardından suların bir türlü durulmadığı Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda kayıtlı 72 üye, bugün parti üyeliklerinden de istifa etti.b Böylece Gelecek Partisi'nin ilçe teşkilatının tamamı istifa etmiş oldu