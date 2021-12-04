Haberler Gündem Haberleri İzmir'de Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 8 kişi MHP'ye geçti
Giriş Tarihi: 4.12.2021 18:29 Son Güncelleme: 4.12.2021 18:32

İzmir'de Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 8 kişi MHP'ye geçti

İzmir’de Gelecek Partisi’nde istifa depremi! 8 kişi MHP’ye geçti

Gelecek Partisi'nde istifalar devam ediyor. Daha önce birçok ilçede kayıplar veren Gelecek Partisi şimdi de İzmir'de toplu istifalarla sarsıldı. Aralarında Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi MHP'ye katıldı.

MHP Bayraklı İlçe binasında gerçekleştirilen törende partiye katılanlara rozetleri partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından takıldı. Şahin, yaptığı konuşmada, partilerine katılımlarının sürdüğünü, yarın da Karabağlar ilçesinde partilerine geçişleri kabul edeceklerini söyledi.

"BU KATILIMLAR DEVAM EDECEK"

Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını kaydeden Şahin, "Bu katılımlar devam edecek. İnşallah hayırlısı olur. 2023'e kadar bu hızla devam edeceğiz." dedi.

TEPEBAŞI'NDA TÜM TEŞKİLAT İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan Gelecek Partisi art arda yaşanan istifa olaylarıyla kan kaybetmeye devam ediyor. Birçok ilde ve ilçede parti teşkilatları farklı sebeplerle partiden ayrılırken, son olarak Tepebaşı İlçe Başkanı olan Kasım Karakaş, 17 Kasım tarihinde görevinden istifa etmişti.

Yaşanan olayın ardından suların bir türlü durulmadığı Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda kayıtlı 72 üye, bugün parti üyeliklerinden de istifa etti.b Böylece Gelecek Partisi'nin ilçe teşkilatının tamamı istifa etmiş oldu

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İzmir'de Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 8 kişi MHP'ye geçti
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